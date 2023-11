Pavel: Evidentan zamor od rata u Ukrajini

Zamor od rata u Ukrajini očigledan je ne samo kod zaraćenih strana, već u svim zemljama koje podržavaju Kijev ili Moskvu, rekao je češki predsjednik Petr Pavel.

"Zamor od rata u Ukrajini je evidentan i to će dovesti do sve većeg pritiska da se sukob okonča nekom vrstom sporazuma. Eventualni sporazum, prirodno zasnivaće se na stvarnoj situaciji na bojnom polju", rekao je Pavel na sastanku češkog vojnog vrha.

On je rekao da ukrajinska kontraofanziva ne ide onako kako je Kijev planirao i jedan od razloga je to što podrška Zapada nije tako masovna i brza. Istovremeno, on je naglasio da je izgubljeno dragoceno vrijeme dok je Ukrajina prikupljala resurse, što je omogućilo Rusiji da izvrši temeljne pripreme za odbijanje napada.

On je rekao da bi uzimajući u obzir nivo ruske odbrambene pripremljenosti, Ukrajini bilo izuzetno teško da postigne bilo kakav uspjeh. "Osim toga, Moskva je uspjela da poveća vojnu proizvodnju i može da pošalje više vozila i opreme na front nego Zapad u Kijev", rekao je Pavel, prenosi Srna.

Pavel je naveo da bi uspjeh Rusije u vojnom sukobu sa Ukrajinom mogao da postane veliki problem za Zapad jer ne samo da bi izoštrio volju Moskve da silom rješava međunarodna pitanja, već bi mogao i da podstakne druge da postupaju slično, uključujući Kinu.

Moskva je pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini 24. februara 2022. godine. Ruska i ukrajinska delegacija su od tada učestvovale u nekoliko rundi mirovnih pregovora, ali su razgovori na kraju dospjeli u ćorsokak.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.