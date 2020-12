Pedofil putovao s jedne na drugu obalu SAD da otme djevojčicu

VAŠINGTON - Muškarac iz američke države Virdžinija optužen je za otmicu 12-godišnje djevojčice.

Kako piše CNN, 40-godišnji Natana Danijel Larsona trenutno se nalazi u zatvoru u Denveru, a šerif okruga Fresno izjavio je da on upravlja sajtom koja podstiče na silovanje djece i objavljivanje takvih fotografija i snimaka.

Larson je 12-godišnju djevojčicu koja živi u Fresnu upoznao preko društvenih mreža u oktobru, a tokom dva mjeseca manipulacije nagovorio je da mu pošalje svoje nage fotografije.

On je prošle sedmice odletio do Fresna i nagovorio djevojčicu da se iskrade iz kuće oko dva sata ujutro, a zatim je pozvao taksi kojim su stigli do aerodroma.

Larson je djevojčici stavio periku i rekao joj da se ponaša kao da je nema, kako ne bi razgovarala ni sa kim.

Policija je kasnije tog dana objavila da je djevojčica nestala, a kada su detektivi saznali da su se otmičar i djevojčica ukrcali na avion za Vašington sa presjedanjem u Denveru, kontaktirali su tamošnje vlasti i zatražili da provjere Larsona.

Policija je u Denveru uhapsila otmičara, a agenti FBI spasili su djevojčicu koja nije povrijeđena.