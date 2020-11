Pelosi proglasila Bajdena za predsjednika, Tramp odgovorio

Nensi Pelosi, predsjedavajuća Predstavničkom domu SAD i jedna od najuticajnijih ličnosti američke Demokratske stranke, nazvala je Džoa Bajdena "izabranim predsjednikom" i najavila da će se ponovo kandidovati na funkciju koju već obavlja. Uslijedio je odgovor predsjednika Donalda Trampa na Twitteru.

"Jasno je da će Bajden biti sljedeći predsjednik SAD", rekla je Pelosi na konferenciji za štampu, nazivajući Bajdena i "izabranim predsednikom", prenose američki mediji.

Ona je pozvala građane da budu strpljivi i dodala da je "vrijeme da se priprema administracija Džoa Bajdena".

"Veoma sam zadovoljna ishodom izbora i oduševljena kvalitetom i kalibrom koji donosi Džo Bajden. Njegov izbor je istorijski, jer je dobio najveći broj glasova ikada, 73,8 miliona", rekla je Pelosi, iako Bajdenov izbor još nije potvrđen, a ni izvestan.

Pelosi je dodala kako će Bajden imati "jak mandat i jake semokrate u Predstavničkom domu, kao i mnogo semokrata u Senatu".

"Ovo je borba na život i smrt za sudbinu naše demokratije i dušu naše zemlje. Nismo dobili svaku bitku, ali jesmo dobili rat", dodala je Pelosi.

Neposredno poslije konferencije Pelosi, oglasio se i predsjednik SAD i kandidat na izborima Donald Tramp na Twitteru.

​On je napisao da je "Republikanski Senat pod napadom radikalnih ljevičara demokrata, pa je zbog toga predsjednička funkcija još važnija".

With the attack by the Radical Left Dems on the Republican Senate, the Presidency becomes even more important!