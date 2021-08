Pentagon: Ubili smo dva visoko rangirana člana ISIS-a

VAŠINGTON - U američkim udarima dronovima ubijena su dva visoko rangirana člana ISIS-a, a jedan je ranjen, rekao je general Vilijam Tejlor na brifingu u Pentagonu.

U američkim udarima dronovima ubijene su dva visoko rangirana člana ISIS-a, a jedan je ranjen, rekao je general Vilijam Tejlor na brifingu u Pentagonu.

Tejlor nije htio otkriti detalje mogućih novih udara na ISIS.

Rekao je samo kako će "SAD zadržati sposobnost da se odbrani".

Napad dronovima na pripadnike ISIS-a odobrio je američki predsjednik Džo Bajden, piše Index.hr.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. [...] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl