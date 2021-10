Penzionerka ubila supruga: "Trebala sam ga još više izbosti"

Tokom suđenja penzionerki koja je optužena za ubistvo svog supruga saznalo se da je policiji tokom hapšenja rekla kako ga je trebala "još više izbosti".

Penelope Džekson (66) izbola je 13. februara tri puta nožem svog supruga Davida, pukovnika u penziji. Do incidenta je došlo u kuhinji njihovog doma u Somersetu.

Džekson je danas na sudu priznala ubistvo iz nehata, ali se nije izjasnila krivom za ubistvo. Na sudu je kazala kako je uvijek pored supruga tokom njihovog dvadesetćetverogodišnjeg braka "hodala kao po jajima" i živjela "s grčom u stomaku".

"Tamo nema ničeg ružnog. Priznajem sve"

Tokom suđenja je prikazan snimak njenog hapšenja i njenog poziva policiji. Kada je nazvala nadležne službe, Džekson je priznala da je nožem tri puta izbola supruga.

Operater je zamolio Džekson da više ne zadaje ubode svom mužu, na šta je ona odgovorila: "Zašto? Prvo sam mislila da sam ga ubola u srce, ali nisam. Dva puta sam ga ubola u stomak."

Na policijskom snimku hapšenja čuje se kako penzionerka govori policajcima da ga je "trebala još više izbosti". Odmah je policiji priznala da je ubila supruga. Pokazala im je prema kuhinji i rekla: "Priznajem sve."

Rekla je da je često bio nasilan

Penzionerka je na sudu kazala da je njen suprug često bio nasilan za vrijeme svađe, piše Sky News.

"Uvijek bi prvo bio verbalno agresivan. Govorio mi je da sam nelojalna i da ga nikada nisam voljela. Onda bi eskaliralo, često me znao tresti, ponekad daviti, a ja bih izgubila svijest. Ponekad bih ostala donekle pri svijesti, na krevetu ili podu, a on bi me udarao nogom", kazala je Džekson i dodala da bi se nakon tih nasilnih ispada njen suprug uvijek izvinjavao.