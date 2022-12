Peru proglasio vanredno stanje u državi (VIDEO)

LIMA - ​Peru je proglasio vanredno stanje u cijeloj državi usred sedmice protesta i političkih nemira nakon svrgavanja i hapšenja bivšeg predsjednika Pedra Kastilja.

Peruanski ministar odbrane Alberto Otarola najavio je u srijedu novu 30-dnevnu mjeru, za koju je rekao da uključuje "obustavu slobode kretanja i okupljanja" i može uključivati policijski sat, zbog "akata vandalizma i nasilja", uključujući blokade puteva.

"Nacionalna policija, uz podršku oružanih snaga, garantovaće kontrolu lične imovine i, iznad svega, strateške infrastrukture na cijeloj nacionalnoj teritoriji, te sigurnost i dobrobiti svih Peruanaca", rekao je ministar.

Our bus got blockaded trying to leave #Arequipa. Made it to nearby airport, then had to evacuate when protesters made it inside terminal and onto runway. Lots of protests, blockades & fires here #Peru pic.twitter.com/Lz8KW3nGre