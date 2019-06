Peskov: Moguć sastanak Putina i Trampa u Osaki

MOSKVA - I dalje postoji mogućnost da se ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Tramp sastanu na marginama samita G20 u Osaki, ali Vašington do sada nije zvanično ponudio da organizuje takav sastanak, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu emitovanom na RT TV.

Kako prenosi Tass, on je podsjetio da je tokom susreta sa Putinom u Sočiju 14. maja, američki državni sekretar Majk Pompeo rekao da "postoji potencijalna volja za održavanje sastanka, ali da to nije razlog da on bude održan".

Peskov je naglasio da takav razgovor mora da bude iniciran na zvaničnom nivou sa jedne ili druge strane.

On nije direktno odgovorio na pitanje šta će Putin da uradi ukoliko Tramp predloži sastanak, navodeći da vjeruje da je odgovor jasan.

"Kada predsjednik Putin kaže nešto, on to i misli, a kada nešto misli, on to i uradi. Znam da je to sto posto tačno", istakao je Peskov.

Tramp je ranije izjavio da je spreman da se sastane sa Putinom tokom samita G20, koji se 28. i 29. juna održava u Osaki.

Kasnije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Majkom Pompeom u Sočiju rekao da bi Moskava podržala održavanje sastanka, ukoliko ono bude zvanično predloženo.