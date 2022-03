MOSKVA - Sve sociološke organizacije koje se bave istraživanjem javnog mnjenja pokazuju nezabilježen porast podrške ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, vladi zemlje i specijalnoj operaciji za zaštitu Donbasa, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je činjenica, podrška se osjeća, nivo podrške raste. Da, to su naše realnosti i to su realnosti koje pokazuju da se predsjednik oslanja na apsolutnu podršku ruskog stanovništva", rekao je Peskov, prenose Izvestija.