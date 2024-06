Peskov: Putinov prijedlog nije ultimatum, već mirovna inicijativa

MOSKVA - Prijedlog predsjednika Rusije Vladimira Putina o otpočinjanju mirovnih pregovora sa Ukrajinom nije ultimatum, već mirovna inicijativa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je sigurno nesporazum, to je upravo mirovna inicijativa. Ova inicijativa govori o daljoj diskusiji o bezbjednosnim garancijama, tako da je to sveobuhvatan, veoma dubok i konstruktivan prijedlog", rekao je Peskov za list "Izvestija".

On je naveo da je današnja situacija drugačija od 2022, "de fakto i de jure".

Prema njegovim riječima, potrebno je uzeti u obzir ulazak novih regiona u sastav Rusije kada se razgovara o miru sa Ukrajinom, prenosi Srna.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nazvao je danas Putinov prijedlog "ultimatumom".

Putin je ranije danas izjavio da će Rusija ući u mirovne pregovore ukoliko Ukrajina odustane od ambicije da postane članica NATO-a i povuče svoje snage iz četiri ukrajinska regiona na koje Moskva polaže pravo. On je istakao i da je Rusija spremna da garantuje bezbjedno povlačenje ukrajinskih jedinica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.