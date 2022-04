Peskov: Sastanak Zelenski - Putin moguć, ali postoji uslov

MOSKVA - Moskva ne isključuje mogućnost susreta ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ali upozorava da se on može organizovati tek nakon što delegacije zemalja u pregovorima usaglase odgovarajući dokument, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je to rekao komentarišući izjavu ukrajinskog predsjednika da možda neće on lično razgovati sa Putinom, prenosi agencija TAS S.

Upitan da li se može reći da je pregovarački proces između ruske i ukrajinske delegacije pod znakom pitanja, Peskov se uzdržao od komentara.

"I dalje radije ne dijelimo ove informacije", poručio je on.