Pet novih članica Savjeta bezbjednosti UN

NJUJORK - Pet novih članica - Indija, Meksiko, Norveška, Irska i Kenija, ušle su u ponedjeljak u sastav Savjeta bezbjednosti UN.

Navedene zemlje učestvovale su na prvom sastanku s ciljem odobravanja dnevnog reda koji je predložio Tunis, trenutni predsjedavajući Savjeta bezbjednosti UN.

Pet zemalja biće nestalne članice Savjeta bezbjednosti u naredne dvije godine. Stalne članice SAD, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija imaju pravo veta.

Podjele unutar Savjeta bezbjednosti UN su pojačane proteklih nekoliko godina tokom mandata administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Agencija AP navodi da je bilo koja od pet stalnih članica u periodu od 1990. godine do 2000. godine veto upotrijebila deset ili manje puta, ali je to pravo 31 put iskorišteno od 2010. do 2019. godine a samo tokom protekle godine to se desilo pet puta.