Peticija protiv Bila Gejtsa zbog zločina protiv čovječnosti

U SAD je pokrenuta peticija za pokretanje istrage protiv Fondacije osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa zbog "zločina protiv čovječnosti i zloupotrebe medicine".

Kako piše "Sputnjik", peticiju, koja je objavljena na sajtu Bijele kuće "Mi ljudi", do sada je potpisalo 425.000 ljudi, što je četiri puta više od broja neophodnog za zvaničan odgovor Bijele kuće.

Na federalnu američku vladu se apeluje da traži od Kongresa da sprovede sveobuhvatnu i javnu istragu.

"Dok posmatramo događaje oko pandemije 'Kovid-19', mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Dana 18. oktobra 2019. godine, samo nekoliko sedmica prije proglašenja prve žrtve u Vuhanu u Kini, održana su dva velika događaja. Jedan je 'Događaj 201', a drugi 'Svjetske vojne igre', a oba su se održala u Vuhanu", piše u peticiji.

U peticiji protiv Fondacije "Bil i Melinda Gejts" se potom kaže da "od tada kreće pritisak širom svijeta da se napravi vakcina i uvede biometrijsko praćenje ljudi".

Potpisnici peticije tvrde da na čelu toga stoji Bil Gejts.

Peticija je pokrenuta 10. aprila, a za samo nekoliko dana potpisalo je 100.000 ljudi, što znači da bi Bijela kuća ovim pitanjem trebalo da se pozabavi u roku od 60 dana.

