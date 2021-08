Petoro djece nastradalo u požaru u Sent Luisu

U požaru u stambenoj zgradi na jugozapadu Ilinoja juče je poginulo petoro djece mlađe od deset godina.

Djeca su bila sama u stanu, bez odraslih osoba, potvrdili su zvaničnici.

Vatrogasne ekipe su izašle na teren nakon dojave u jutarnjim satima. U spavaćoj sobi su pronašli tijela dvoje djece.

Troje je bilo u nesvijesti na podu kuhinje, rekli su zvaničnici.

Djeca uzrasta od dvije do devet godina su iz iste porodice.

Majka djece je bila odsutna jer je trebala pokupiti jednu osobu s posla.

Uzrok požara u istočnom Sent Luisu je pod istragom.

