Petoro povrijeđeno u požaru na željezničkoj stanici u Džedi

RIJAD - Najmanje pet ljudi povređeno je u požaru na stanici brze željeznice Haramain u saudijskom primorskom gradu Džeda, saopštila je danas Služba civilne zaštite Saudijske Arabije.

Na snimcima državne televizije vide se oblaci dima koji se i dalje izdižu sa krova, četiri sata po izbijanju požara, prenosi Rojters.

Na zvaničnomTwitter nalogu regiona Meka navodi se da je pet ljudi prevezeno u bolnicu, dok je njih nekoliko primilo pomoć na mjestu događaja.

Željeznica Haramain, koja je koštala 6,7 milijardi evra, duga 450 kilometara, otvorena je u septembru prošle godine i povezuje dva najsvetija islamska mjesta, Meku i Medinu, sa Džedom na Crvenom moru.

A huge fire escalated on the roof of Al-Haramain high speed train station at #Jeddah, #SaudiArabia • Fire fighters are working full power to deal with the situation. • No injuries reported. https://t.co/jbbwvQLomk