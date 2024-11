Ruske snage probijaju odbranu Oružanih snaga Ukrajine na pokrovskom, južnodonjeckom i limanskom pravcu, rekao je ukrajinski vojni analitičar Oleg Petrenko.

Rusi su napredovali na južnodonjeckom pravcu od sjeverne periferije Šahtjorska do zapadnog dijela Maksimovke u širini do 8,42 kilometra i dubini do 1,55 kilometara.

Sukobi se nastavljaju duž šumskih pojaseva zapadno od Jasne Poljane, na sjeveru Maksimovke i u oblasti Trudovoj, prenosi Srna.

Na pokrovskom pravcu ruska vojska nastavlja ofanzivu kod Iljinke. Oružane snage Rusije napredovale su u istočnom dijelu Kremenske Balke u širini 2,2 kilometra i dubine do 1,3 kilometra.

Manevarske grupe nastavljaju sa napadima zapadno od Selidova, jurišajući na Grigorovku.

Ruske trupe na limanskom pravcu napreduju u sjevernom dijelu Ternova.

Na zaporoškom pravcu, nakon zauzimanja Levadnoja, ruskim snagama je ostalo manje od osam kilometara do granice sa Dnjepropetrovskom oblašću, prenosi TV "Front".

