Pijan i bez vozačke preticao policijsko vozilo

NAŠICE - ​Osječko-baranjski policajci imali su u Našicama u utorak naveče susret s veoma "hrabrim" vozačem koji je pijan i bez vozačke dozvole preticao policijsko vozilo.

Tako je 28-godišnji Osječanin ispred pješačkog prelaza nepropisno pretekao ni manje ni više nego - policijsko vozilo. Oni su ga, naravno, odmah pokušali zaustaviti, ali palica "STOP" nije pomogla pa su se morali dati u potjeru za njim te ga ubrzo sustigli.

Ustanovili su da je riječ o mladiću kojem je zbog brojnih saobraćajnih prekršaja oduzeta vozačka dozvola, a alkotest je pokazao da ima 0.66 promila alkohola u krvi. Odbio se podvrgnuti testiranju krvi i urina na prisutnost droga, te je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

Za navedene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 7.800 evra ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 15 bodova, kažu u policiji.

Inače, osječko-baranjska policija juče je evidentirala još dva učesnika u saobraćaju koji su bili pod uticajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 15.40 sati u Valpovu, kada je u nadzoru saobraćaja zatečen 53-godišnjak iz Valpova, koji je upravljao biciklom sa 1.21 promila alkohola u organizmu, prenosi "Jutarnji".