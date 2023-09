Pijan sam sebe prijavio policiji da vozi pogrešnom stranom ceste (VIDEO)

LANKASTER - Ako vidite da neko opasno vozi cestom, uobičajno je da pozovete policiju. Ali nije baš tipično da onaj ko vozi sam sebe prijavi. Jedan tip je doživio pravu noćnu moru nakon što je sam sebe prijavio policiji u okrugu Lankaster u Nebraski jer je vozio pogrešnom stranom ceste.

Ali predstavio se kao vozač drugog automobila. Policajci su ga pitali za opis automobila, a on im je ispričao: "Upalio je duga svjetla, čovječe, zamalo je sletio s ceste. Ja idem prema sjeveru, on ide prema jugu. Ja sam na istočnoj stazi, on je bio na zapadnoj stazi. Stari, zamalo me udario."

Ali policajci su ubrzo shvatili da je ipak on vozio u pogrešnom smjeru te su počeli pratiti njegovu lokaciju. Vozač je zaustavljen, a policajac koji ga je uhapsio upitao je: "Znate li zašto sam vas zaustavio?" A on je, prilično neugodno, priznao: "Da, jer sam bio na pogrešnoj strani ceste."

"Mora da sam promašio izlaz", dodao je. Nakon očitavanja alkotesta policajci su otkrili da je prosjek alkohola u krvi muškarca bio dvostruko veći od dozvoljene granice za vožnju, navodi "Index". Pitali su ga: "Jesi li ti zvao?", na šta je morao priznati: "Da, jer sam mislio da je neko na pogrešnoj strani je***e ceste."

Policajac ga je zezao: "Pokazalo se da ste to bili vi." Vozač je rekao: "Da, glup sam."

Kancelarija šerifa regije Lankaster podijelio je video na Facebooku uz upozorenje da "vozite trijezni ili će vas policija zaustaviti". Dodali su da su ga uhapsili prije nego što je iko povrijeđen.