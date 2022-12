Pijanog Slovenca tražilo 60 ljudi, a onda im se on pridružio

U ponedeljak u 3 sata poslije ponoći, austrijski spasioci su primili poziv od dvojice ljubljanskih turista da su njihovi prijatelji nestali na području skijališta Bad Klajnkirhajm. Trebalo je da idu zajedno u diskoteku, ali je na putu do nje iznenada nestao kolega. Pošto nisu uspjeli da ga pronađu, a temperature su bile opasno niske, u pomoć su pozvali Hitnu pomoć.

Ukupno 60 pripadnika policije, vatrogasaca i gorskih spasilaca u pratnji pasa spasilaca, piše Klajn cajtung.

Poslije sedam sati potrage i pročešljavanja terena, nestali Slovenac je sam otišao do jedinica - inače jako pijan. On je spasiocima objasnio da se izgubio na putu do diskoteke, a potom potražio sklonište u obližnjem lokalu. Priveden je zbog pijanstva, ali je ujutru pušten.

Operativni rukovodilac austrijske brigade pasa za spasavanje rekao je da je neobična priča imala i neobično srećan kraj. Istovremeno je pohvalio saradnju austrijskih timova na terenu.

(24ur)