Pilot avionom iscrtao uzdignutu pesnicu za Džordža Flojda

Pilot Dimitri Neonakis nalikao je jedinstveni simbol u znak sjećanja na Afroamerikanca Džordža Flojda, prateći putanju leta u obliku podignute pesnice iznad kanadske provincije Nova Škotska.

Neonakis je rekao da je izabrao podignutu pesnicu jer je to simbol antirasističkog pokreta.

"Svi moramo da se oglasimo i moramo to da okončamo. Nema granica kada je riječ o rasizmu", istakao je pilot.

Neonakis je iscrtao mapu u obliku pesnice koristeći aplikaciju, a zatim avionom pratio liniju, prenosi CNN.

Kaže da mu je trebalo dva i po sata da brzinom od 240 kilometara na sat obleti crtež.

