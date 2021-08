Pilot iz Srbije o haosu u Kabulu: Praktično smo poleteli bez dozvole

Jovica Rajhl, pilot koji je uspio da preveze avion iz Kabula, opisao je kako je izgledao odlazak iz Avganistana pošto su talibani zauzeli prijestonicu.

Kako je istakao, bio je u operativnom centru firme u kojoj je radio i negdje oko 11, 12 sati dobili su informaciju da su talibani 15. avgusta bez ispaljenog metka ušli u Kabul.

"Prisustvovao sam trenutku kada je masa nagrnula na civillni deo aerodroma u Kabulu. To je bilo neopisivo, to treba da se vidi, kao kada ljudi odlaze sa stadiona. Bio je to pokušaj ljudi da se spasu i da uđu u avion. U očaju i panici tražili su izlaz iz Kabula", kazao je Rajhl za TV Prva.

Rajhl je uspio avionom da preveze određeni broj putnika iz Avganistana, a kazao je da je trebalo zapravo sutradan, odnosno 16. avgusta u večernjim satima da napuste zemlju.

"To se munjevito promenilo, menjali su se planovi. Poleteli smo oko 20.30 iz Kabula za Tbilisi gde smo napunili gorivo i odleteli za Kijev što je zapravo i prethodno bio plan. Oko 14 sati, turske trupe su preuzele kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad Kabula i kontrolu letenja. Komunikacija je samo bila među pripadnicima NATO službi. Mi kao civilni avion probali smo da stupimo u kontakt sa njima, ali nismo imali nikakva odobrenja sve do konačnih tri minuta kada su startovani motori i samog poletanja", opisao je ovaj pilot za TV Prva.

On je objasnio da tog dana kada su oni poletjeli nije bilo nikakvih provjera prilikom ulaska na aerodrom.

"Oni su samo u jednom trenutku zatvorili glavni ulaz na aerodrom, 3, 4 sata je bio zatvoren. Masa ljudi sa druge strane (preskakali su) bedeme visoke 10, 15 metara. Masa ljudi je pokušavala da uđe, jer su talibani naoružani već krenuli ka aerodromu. Svako se plašio da će nešto da mu se desi. Preskakali su bodljikave žice i svašta. Domogli su se nekako. Tada sam bio na glavnoj platformi, imali smo sreću što smo bili parkirani na drugoj platformi udaljenoj oko kilometar od te glavne zgrade", naveo je Rajhl.

Pilot je istakao da je to bilo na civilnom dijelu aerodroma, jer nisu mogli da uđu u vojni, pošto se tamo nalazilo oko 3.000 američkih vojnika.

On je opisao kako je izgledala pista na kojoj se nalazio veliki broj ljudi.

"Dva aviona sa putnicima koji su bili planirani da polete. Masa je nagrnula bežeći od ljudi sa puškama. Vi u tom trenutku ne znate ko je ko. Imali smo sreću što smo bili parkirani na drugom delu aerodroma i bliže poletnoj/sletnoj stazi. Niko u tom momentu nije krenuo za nama, inače ne bismo mogli da pokrenemo motore. To je sve urađeno bez kontrole leta. Mislim da su oni nas pratili i slušali naše poruke. Praktično smo poleteli bez dozvole, ali sigurno sa nadzorom. Bilo je mnogo helikoptera", istakao je Rajhl.

"Čuli smo da su rekli šifrovano helikopterima, iako je bio mrak, poruke su slušali na jednoj frekvenciji i tačno su rekli 737. Imali su informaciju. Jedini strah je bio da neko ne izađe na pistu, da bi onda morali da odlučujemo da li da se odloži let ili da se nastavi", dodao je on.

