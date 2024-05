Pilot izgubio kontrolu nad helikopterom (VIDEO)

​KADERNAT - Video snimci sa lica mjesta pokazuju da je helikopter tokom nekontrolisanih okreta repnim dijelom udario o zemlju nakon čega je konačno uspio da se prizemlji.

Pilot indijskog Leonardo A119 Koala helikoptera izgubio je kontrolu nad letjelicom tokom slijetanja na Himalaje. Zastrašujuća situacija zabilježena je i na video snimcima.

All the seven occupants are safe after a Leonardo A119 Koala helicopter (VT-CLR) lost control at about 0700h today morning, as it approached the Kedarnath helipad for landing. The helicopter landed a few metres from the helipad at the Himalayan temple. Ashok Swain… pic.twitter.com/8EB1MSJOnq