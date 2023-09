Pilot otkrio pol djeteta pa poginuo (VIDEO)

Zabave za otkrivanje pola djeteta zamišljene su kao zabavan način da se porodici i prijateljima kaže da li će budući roditelji na svijet dočekati djevojčicu ili dječaka.

Ovakva zabava u Meksiku tokom vikenda je pošla po zlu kada je pilot poginuo nakon što se srušio avion kojim je upravljao kako bi ispustio plavi ili rozi dim (simbolizujući dječaka ili djevojčicu).

Takozvani "gender reveal" ili otkrivanje spola je postao trend među parovima koji očekuju dijete. Obično prijatelji budućih roditelja naprave zabavu u kojoj će na što kreativniji način saopštiti da je dijete žensko ili muško.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm