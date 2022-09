Pilot poginuo u padu aviona

NEVADA - Pilot je poginuo kada je avion udario o tlo i zapalio se tokom "Reno Air Racesa" u Nevadi u nedjelju.

Predsjednik trke Fred Teling rekao je da se dogodila "fatalna nesreća" tokom trećeg kruga "Jet Gold Race", zbog čega su svi ostali piloti prizemljeni.

Stravičan trenutak snimljen je u živom prenosu trke na YouTube, koji je pokazao kako avion udara o tlo i eksplodira u vatrenoj kugli koja nekoliko puta poskakuje i prevrće se kako bi se zaustavila.

