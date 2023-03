Piloti suspendovani zbog kafe (FOTO)

Privatna indijska kompanija kaznila je dvojicu pilota zato što su u kokpitu tokom leta držali kafu i slatkiše.

Incident je otkriven nakon što se pojavila fotografija otvorene kartonske čaše na kontrolnoj tabli aviona "Spajsdžeta" početkom nedjelje.

Navodno je fotografija napravljena kada se avion nalazio na visini od 11,2 kilometara.

Na fotografiji se vidi otvorena kartonska čaša, sa logom avio-kompanije, nesmotreno postavljena na kontrolnu ručicu, dok piloti uživaju u tradicionalnoj poslastici od tijesta koja se služi na hinduistički praznik Holi.

Fotografija je izazvala burne reakcije zbog čega je indijski vazduhoplovni regulator izdao upozorenje avio-kompaniji.

"Spajsdžet" je juče saopštio da istražuje šta se desilo i da je suspendovao pilote koji su, navodno, napravili fotografiju.

"Disciplinske mjere će biti pokrenute protiv njih nakon okončanja istrage", rekao je portparol avio-kompanije za Tajms of Indija.

Indijska avijaciona pravila dozvoljavaju pilotima da u kokpit unose hranu i piće, ali samo pod određenim uslovima. Na primjer, sve čaše moraju da imaju poklopce i da budu nošene na poslužavniku kako bi se spriječilo prolivanje.

Najnoviji incident se navodno odigrao na letu iz Delhija ka gradu Guvarti 8. marta.

⁦@CaptShaktiLumba⁩ ⁦@AwakenIndia⁩ ⁦@leofsaldanha⁩ ⁦@NarendranKs⁩ ⁦@OMRcat⁩ ⁦@jagritichandra⁩ ⁦@nambath⁩ ⁦@JM_Scindia⁩ Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency pic.twitter.com/6UfhnDfzOk