Pink Panteri stoje iza milionske pljačke u Parizu?

PARIZ - Čuvenu juvelirnicu Bulgari na trgu Vandom opljačkala su trojica muškaraca u subotu, u sred bijela dana, a prema navodima vlasnika juvelirnice, šteta iznosi više miliona evra.

Za trojicom osumnjičenih se još traga. Istragu je otvorilo parisko tužilaštvo. Policija ne isključuje mogućnost da su pljačku izvršili dobro poznati pljačkaši sa „istoka Evrope“, aludirajući na Pink Pantere.

Naime, u subotu, u 13:42 časova, tri muškarca, obučena u crno, sa kacigama za lice, policijskim trakama oko ruku i teško naoružana (pištolj, mitraljez i sjekire), pristigli su sa dva motocikla pred zlataru Bulgari, u samom srcu Pariza na čuvenom trgu Vandom.

Najprije je jedan motor dva puta jako udario u ulazna vrata prodavnice, poslije čega su dvojica od trojice razbojnika ušla u prodavnicu i kundacima udarila čuvara u glavu. Kasnije su povrijeđenog radnika obezbjeđenja zbrinule su službe Hitne pomoći.

Treći razbojnik u tim trenucima ostaje ispred radnje i čuva stražu sa puškom u rukama. Unutar radnje, muškarci su sami u prizemlju, jer se osoblje, svjesno situacije, sklonilo u podrum i na prvi sprat. Razbojnik sa vatrenim oružjem ispred radnje je čak hladnokrvo govorio prolaznicima da moraju preći ulicu u trenutku kada su se približavali juvelirnici.

Nakon što su na brzinu (trebalo im je svega oko jedan minut, prema riječima svedoka) ukrali nakit razbijanjem vitrina, muškarci su pobjegli. Scena koja je prošla brzo i mirno, prema rečima Žilijena Bartea, svjedoka koji se u vrijeme događaja nalazio u prodavnici preko puta.

„O tome kako su sve to mirno i staloženo izveli svjedoči i to da su ih prolaznici jedva i primijetili, jer ste morali da budete okrenuti prema njima da biste vidjeli oružje“, nastavlja svedok koji kaže da je jedan od motocikala „nije upalio. Međutim, to ih nije omelo, već su mirno sišli sa motocikla i otišli, čak nisu ni potrčali.

Francuski mediji prenose da nije isključeno da je ovu pljačku izvršila jedna dobro poznata srpsko-crnogorska grupa, pod nazivom Pink Panteri. Pink Panteri su neke ranije pljačke odrađivali veoma munjevito i hladnokrvno bez žrtava. Stručnjaci govore da postoji mogućnost da se ovaj nakit pretopi, a pominju se tri adrese: Antverpen, Tel Aviv i Moskva. Ovo nije prvi put da se dogodila pljačka u ovoj radnji na trgu Vandom. Prethodna je bila 7. septembra 2021. godine, naoružani počinioci sa kapuljačama ukrali su plijen procijenjen na 10 miliona evra.