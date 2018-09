Pirati napali švajcarski brod: Ambasadama poznat identitet državljanina BiH

Ambasade Bosne i Hercegovine u Bernu i Kairu aktivno rade sa vlastima Švajcarske, Nigerije i švajcarskom kompanijom "Massoel" na rješavanju otmice 12 članova broda kompanije "Massoel" u Nigeriji među kojima se nalazi i državljanin Bosne i Hercegovine, ali i državljanin Hrvatske.

Diplomatski predstavnici Bosne i Hercegovine su upoznati sa svim detaljima ovog slučaja, uključujući i identitet otetog državljanina Bosne i Hercegovine, ali zbog kompleksnosti situacije ne žele izlaziti u javnost s tim podacima.

Kako je rečeno za N1 u toku dana bi se trebalo znati više detalja o ovom slučaju. Prema dostupnim informacijama švajcarska kompanija "Massoel" je na teren poslala posebno obučen tim pregovarača koji bi trebao brzo i efikasno riješiti ovu situaciju.

"To kompanija očito pokušava riješiti na jedan, recimo to tako, tihi način, a takve se situacije tako najčešće i rješavaju", rekao je za N1 Hrvatska Neven Melvan, glavni sekretar Sindikata pomoraca Hrvatske te je dodao je da se otmice i "klasično" piratstvo u posljednje vrijeme nisu često događale, a sad se dogodilo i to je pomalo neobično.

Agencije su javile da su nigerijski gusari oteli 12 članova posade švajcarskog teretnog broda, među kojima je i bh. državljanin.

Švajcarska brodarska kompanija Massoel potvrdila je napad na svoj teretni brod Glarus u nigerijskim vodama. Brod je prevozio pšenicu od Lagosa do Port Harcourta.

Prema AFP-u, gusari su se uspjeli dugim ljestvama i prerezali žicu na palubi te su uništili veći dio komunikacijske opreme na brodu i oteli 12 članova posade.

Nigerijska agencija za pomorsku upravu i sigurnost (NMASA) objavila je, a prenio je BBC, da su sedmero talaca Filipinci, po jedan iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Ukrajine i Rumunije, te da se još uvijek smatraju nestalima.

Iz švajcarske kompanija naveli su da su obavijestili obitelji otetih te da surađuju s vlastima i stručnjacima, kako bi se osiguralo brzo i sigurno oslobađanje talaca.