Pirotehnički napadi na policiju i vatrogasce

BERLIN - ​Nakon incidenata u novogodišnjoj noći, kada su u ciljanim napadima pirotehničkim sredstvima samo u Berlinu povrijeđeno 33 policajca i vatrogasca, u ponedjeljak se rasplamsala rasprava o zabrani prodaje pirotehnike u Njemačkoj.

"Mislim da trebamo ponovno razgovarati o zabrani pirotehnike, i to ne samo u Berlinu nego i u cijeloj zemlji", rekao je senator (ministar) za kulturu grada i savezne pokrajine Berlina, Klaus Lederer.

On smatra da proširenje zona u kojima je zabranjena privatna upotreba pirotehničkih sredstava, kako to predlaže gradonačelnica Berlina, Franziska Gifi, neće dovesti do željenih rezultata, nego će dodatno opteretiti rad policije.

U novogodišnjoj noći su u Berlinu zabilježeni mnogobrojni napadi na vatrogasce i policajce u kojima su povrijeđene 33 osobe.

Najviše napada u naselju u kojem živi velik broj imigranata

Nasilnici su u mnogim dijelovima grada napadali policiju i vatrogasce koji su pokušavali intervenisati zbog požara ili pritužbi građana zbog nasilničkog ponašanja. Kao epicentar napada na policiju i vatrogasce navodi se naselje Neukeln, u kojoj živi velik broj imigranata, pretežno iz arapskih zemalja.

Predsjednik Hrišćansko-demokratske unije (CDU) za Berlin, Kai Vegener protivi se zabrani prodaje pirotehnike i zagovara strožije kažnjavanje delinkvenata. "Ovo nije problem pirotehnike, nego društveni problem", rekao je Vegner, koji govori i o "potpunom pomanjkanju poštovanja prema predstavnicima države".

Sindikat vatrogasaca traži i ugradnju kamera u sva vatrogasna vozila kako bi se dokumentovali napadi. Istovremeno se traži i konzekventnija primjena zakona i kažnjavanje počinilaca, a ne prekidi postupaka u većini prijava napada na vatrogasce. Ove godine, nakon dvije godine zabrane zbog pandemije, bila je ponovno dopuštena prodaja pirotehničkih proizvoda, prenosi "Index".