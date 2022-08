Pisac Salman Ruždi izboden na bini

Pisac Salman Ruždi izboden je tokom predavanja u Njujorku.

Snimak sa događaja pokazuje da je pisac bio je na bini u instituciji Čautaukua kada je iznenada napadnut.

On je autor čije je pisanje dovelo do prijetnji smrću u Iranu osamdesetih, napadnut je u petak dok se spremao da održi predavanje u zapadnom Njujorku.

Izvještač Asošiejted presa vidio je kako je muškarac upao na binu u institutu Čautaukua i počeo da ubada Ruždija dok su ga predstavljali. Autor je odnesen ili je pao na pod, a napadač je obuzdan.

Ruždijevo stanje nije bilo poznato.

Ruždijeva knjiga "Satanski stihovi" zabranjena je u Iranu od 1988. godine, jer mnogi muslimani smatraju da je bogohuljenje. Godinu dana kasnije, pokojni iranski lider ajatolah Ruholah Homeini izdao je fetvu, ili edikt, pozivajući na Ruždijevu smrt.

Ponuđena je i nagrada od preko tri miliona dolara za svakog ko ubije Ruždija. Iranska vlada se odavno distancirala od Homeinijevog dekreta, ali je antirušdijevsko raspoloženje ostalo. Godine 2012. poluzvanična iranska vjerska fondacija podigla je nagradu za Ruždija sa 2,8 miliona dolara na 3,3 miliona dolara.

Ruždi je tada odbacio tu prijetnju, rekavši da "nema dokaza" da su ljudi zainteresovani za nagradu. Te godine Ruždi je objavio memoare "Josef Anton" o fetvi.

