Pivo u ponoć za Makrona i Merkelovu

BRISEL - Premijeri Belgije i Luksemburga, Šarl Mišel i Gzavije Betel, Emanuel Makron i Angela Merkel poslije prvog dana samita lidera EU, sastali su se na trgu u Briselu.

Oni su se sastali poslije ponoći da razgovaraju u opuštenoj atmosferi uz kriglu piva i porciju pomfrita.

Zvaničnici su proveli sat vremena zajedno, rekao je Betel koji je zvao kolege da bi ih častio poslije pobjede na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju u Luksemburgu.

"Otišli smo na pivo i pomfrit, naravno, jer smo u Briselu. Bilo je vrlo prijatno", dodao je premijer Luksemburga.

Betel je dodao da su političari i ljudska bića.ž

"Međuljudski kontakti su ponekad veoma važni poslije nekog samita. Pričali smo o trenutnim aktuelnim temama. Pozvao sam kolege da ih častim zbog izbora, ako baš hoćete da znate", rekao je novinarima premijer Luksemburga.

Britanska premijerka Tereza Mej sa svoje strane je poslije samita otišla u rezidenciju britanskog ambasadora u Belgiji.

Radna večera 27 lidera EU bez britanske premijerke trajao je relativno kratko, a prije večere je Tereza Mej održala govor na kojem je iznela britanski plan o istupanju njene zemlje iz EU (Bregzit).

Makron i Merkelova su poslije sastanka zajedno hodali oko 25 minuta do hotela. Makron je potom dobio sms poruku od Betela da dođe na pivo, a francuski predsjednik je predložio da im se pridruži i njemačka kancelarka.

Na Tviteru danas kruži fotografija lidera koji sjede za malim stolom s kriglama piva.

After the EU leaders summit dinner last night, time for some impromptu beers - Merkel, Macron, Battel& Michel in Brussels’s Grand Place - no late night panic over #Brexit then (video via @hkresic) pic.twitter.com/BzlWLm2nas