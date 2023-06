Pjevačica pokazala dvoglavog orla pa pogođena telefonom u glavu (VIDEO)

NJUJORK - Na nastupu Bebe Rexhe, pjevačice albanskog porijekla, desio se incident, kada je pogođena telefonom u glavu u trenutku pokazivanja dvoglavog orla, nakon čega je morala na ušivanje.

Naime, nastup je prekinut, ona je dobila tri kopče, a sada se pojavio i snimak trenutka kada je predmet poletjeo ka njoj.

U trenutku odigravanja incidenta Bebe se kretala ka publici simulirajući rukama dvoglavog orla, inače simbol Velike Albanije, kada ju je pogodio telefon, nakon čega je pala na pod.

Bebe Rexha gets injured on stage after someone threw their phone at her while she was doing the Albanian hand symbol during her concert in NYC. pic.twitter.com/g0pydZQi6T