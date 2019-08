Pjongjang izvršio novo lansiranje raketa

SEUL - Sjeverna Koreja lansirala je jutros najmanje dva projektila u more, saopštila je južnokorejska vojska.

Sjeverna Koreja protestovala je zbog zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i SAD koje su počele prošle sedmice nazvavši ih probom za rat. U proteklih nekoliko sedmica Pjongjang je ispalio više projektila.

Generalštab južnokorejskih snaga saopštio je da je Sjeverna Koreja ispalila još dva neidentifikovana projektila sa svoje istočne obale.

Japansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da nisu primijetili nikakvu neposrednu prijetnju od posljednjeg raketnog lansiranja.

Američki zvaničnik koji nije želio da bude imenovan rekao je da preliminarne informacije sugerišu da je najmanje jedan projektil koje je Sjeverna Koreja nedavno ispalila sličan projektilima srednjeg dometa.

U saopštenju se ističe da su neidentifikovani projektili ispaljeni rano jutros i leteli su oko 230 kilometara na visini od 30 kilometara.

Nešto ranije je Pjongjang odbacio obećanje koje je dan ranije dao južnokorejski predsjednik Mun Đae In da će pokušati nastavak razgovora sa Sjevernom Korejom i da će do ujedinjenja dvije Koreje doći do 2045. godine.