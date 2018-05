Pjongjang oslobodio trojicu Amerikanaca

SEUL - Predsjednik SAD Donald Tramp proglasio je danas diplomatsku pobjedu i objavio da je Sjeverna Koreja oslobodila trojicu američkih zatvorenika.

Ovim je uklonjena prepreka uoči planiranog sastanka Trampa i sjevernokorejskog lidera Kim DŽong Una.

Oslobođeni zatvorenici su američki državljani korejskog porijekla, a ovo je do sada najsnažniji gest iskrenosti koji je Kim pokazao u vezi sa poboljšanjem odnosa sa Vašingtonom, prenio je AP.

Tramp je napisao na "Tviteru" da su tri zatvorenika puštena nakon što je državni sekretar Majk Pompeo doputovao u posjetu Pjongjangu.

Pompeo je došao na dodatne razgovore o očekivanom sastanku Kima i Trampa.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.