Planeta "gori": Požari u Grčkoj, užareni i dijelovi Italije, u Kaliforniji rekordnih plus 56,7

Milioni ljudi se bore sa ekstremnim vremenskim prilikama širom svijeta - toplotni talasi zahvatili su južnu Evropu, dijelove Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Japana, a moglo bi da bude još toplije.

Očekuje se da će temperature u južnoj i istočnoj Evropi još rasti, sa prognoziranih 46 stepeni na Sardiniji.

U Grčkoj je 1.200 djece evakuisano iz kampova za odmor zbog izbijanja požara, požara je bilo i na španskom ostrvu La Palma, a italijanske vlasti izdale su crvena upozorenja za 16 gradova.

Najviša temperatura dosad zabilježena u Evropi bila je 48,8 spepeni Celzijusa na Siciliji u avgustu 2021.

Visoke temperature sa kojima se bori Mediteran mogle bi da se nastave i u avgustu, podaci su agencije Ujedinjenih nacija Svjetska meteorološka organizacija (SMO). I Kina je u nedjelju prijavila najvišu temperaturu u istoriji - 52,2 stepena Celzijusa.

Šumski požari bukte i jugozapadom Amerike, a temperatura u kalifornijskoj Dolini smrti je dostigla 53,9 stepeni Celzijusa u nedjelju.

U Dolini smrti je prethodno zabilježena najviša temperatura ikada na Zemlji, 56,7 stepeni Celzijusa.

Iz SMO su saopštili da su ovakve ekstremne vremenske prilike "sve češća pojava u našoj klimi koja se zagrijava" i podvlače potrebu za smanjenjem emisija gasova staklene bašte koji izazivaju klimatske promjene, prenosi BBC News na srpskom.

Požari u Grčkoj

Ne samo da je evakuisano više od hiljadu djece u Grčkoj zbog požara, već su naredbe stigle i do seljana koji domove napuštaju zajedno sa stokom.

Požari u okolini Atine su proširili su se obalom na kojoj je oko 17.000 mještana i turista. Jednog turistu iznijeli su sa Akropolja pošto mu je od vrućine pozlilo, saopštila je grčka policija. Nekoliko drugih turističkih lokacija oko Svete stijene na kojoj je Akropolj bile su otvorene za turiste.

Tanjug/AP

Posljednjih dana, grčki Crveni krst obezbjeđuje flaše vode, pomaže svakom kom je zbog visokih temperatura muka ili mu se vrti u glavi. Požari su izbili u četvrtak, 13. jula, i u Hrvatskoj, ali je lokalizovan dan kasnije. Gorele su kuće i automobili u Grebaštici na dalmatinskoj obali.

Vrelo u Italiji i Španiji

Italijanska meteorološka služba saopštila je da će Sardinija biti u "epicentru" toplotnog talasa ove nedjelje.

"Temperature će dostići vrhunac između 19. i 23. jula i to ne samo u Italiji, već i u Grčkoj, Turskoj i na Balkanu. Očekuje se da će nekoliko lokalnih toplotnih rekorda biti oboreno u ovim oblastima", rekao Đulio Beti, italijanski meteorolog i stručnjak za klimu za BBC.

Felisiti Hinton, 59-godišnja u Rimu, glavnom gradu Italije, izjavila je za BBC da su visoke temperature u kombinaciji sa velikim brojem ljudi otežale kretanje kroz grad, pretvarajući ga "u noćnu moru".

Italijanski mediji su prenijeli da je 44-godišnji radnik farbao linije na pješačkom prelazu u gradu Lodi, u blizini Milana, prije nego što se srušio od vrućine. Prebačen je u bolnicu gdje je kasnije preminuo. Uzrok je toplotni talas Kerbera, kojeg je tako nazvalo Italijansko meteorološko društva po troglavom čudovištu iz Danteovog pakla.

Italijanski prognostičari upozoravaju da će sljedeći toplotni talas - nazvan Haron po skelaru koji je u grčkoj mitologiji slao duše u podzemni svijet - ponovo podići temperature na više od 40 stepeni ove nedjelje. Nekoliko turista se već srušilo zbog toplotnog udara, poput Britanca ispred Koloseuma u Rimu.

Šumski požari izbili su na španskim Kanarskim ostrvima, u subotu ujutro, zbog čega je najmanje 4.000 ljudi moralo da se evakuiše, dok je 4.500 hektara zemlje uništeno.

Fernando Klaviho, predsjednik regionalne vlade Kanarskih ostrva, rekao je da je najmanje 12 kuća uništeno, dodajući da su brzom širenju požara doprinijeli "vetar, klimatski uslovi kao i toplotni talas u kom živimo".

"Pakleno" i u Americi

U međuvremenu, u jugozapadnom delu SAD takođe se bilježe ekstremne vrućine, ali i poplave. Toplotni talas koji je zahvatio Ameriku ne jenjava, a u skoro 40 gradova je zabilježena najviša temperatura u istoriji.

Očekuje se da će i Las Vegas, grad u Nevadi, oboriti ovaj neslavan rekord koji je sada na 47,2 stepena Celzijusa.

Teški vremenski uslovi ugrožavaju 110 miliona ljudi i to samo u Americi, ali toplotni talas već uveliko traje i širom južne Evrope, a u Kanadi se vode borbe protiv šumskih požara.

Naučnici već dugo upozoravaju na to da će klimatske promene uzrokovane ljudskim aktivnostima dovesti do učestalije pojave ekstremnih vremenskih uslova. U gradu El Paso, u Teksasu, više od mjesec dana temperatura ne pada ispod 38 stepeni, a ne nazire se da bi uskoro moglo da dođe do rashlađenja.

U Feniksu, Arizoni, već 17 dana temperature su više od 43 stepena. Uprkos tome što je u nedjelju bilo oblačno, temperatura je ipak dostigla 45,5 stepeni.

Vrućine neće prestati uskoro, a vlasti upozoravaju da su ugrožene grupe, među kojima djeca, trudnice i stariji, u ozbiljnom riziku od bolesti uzrokovanih visokim temperaturama.

Pokretne ambulante liječe beskućnike koji pate od opekotina trećeg stepena. Javni objekti u nekim dijelovima Kalifornije i Nevade pretvoreni su u "centre za hlađenje" gdje ljudi mogu da se sklone od vrućine.

Usred ekstremnih temperatura u Dolini smrti, Metju Lamar, rendžer parka, naveo je da više od 100 godina nije bila dostignuta temperatura od 56 stepeni Celzijusa.

"Međutim, to se dogodilo 2020, potom 2021", kaže Lamar i dodaje da su to očekivali i za vikend. Navodi da ovi vremenski uslovi privlače turiste koji žele da "iskuse ekstreme". Ali neki posjetioci su rekli da ne bi trebalo da zaboravimo na činjenicu da su ovo simptomi klimatskih promjena.

"Ljudi dolaze ovde da proslave, uzbuđeni su, ali ovo nije dostignuće. Ja kažem Srećan dan smrti", rekao je Tom Komita, jedan od posjetilaca, za Rojters.

Svijet se već zagrijao za oko 1,1 stepen Celzijusa otkako je počela industrijska era, a temperature će nastaviti da rastu ako vlade širom svijeta ne naprave drastične korake ka smanjenju emisija štetnih gasova, upozoravaju stručnjaci.

(BBC News na srpskom)