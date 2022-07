Planeta se prži: Tope se krovovi i piste, mostovi uvijaju, a cijevi pucaju

Toliko je vruće širom svijeta, da se putevi i krovovi tope.

Smrtonosni toplotni talasi koji traju od prošle nedjelje izazvali su čudne infrastrukturne događaje širom svijeta dok milioni ljudi trpe visoke temperature koje su i dalje u porastu.

Događaji u vezi sa toplotom takođe govore o zastarjeloj infrastrukturi širom svijeta, od kojih većina - putevi, mostovi, željezničke pruge, zgrade - u posljednje vrijeme nije spremna za "vruće" uslove.

Ujedinjeno Kraljevstvo je u utorak zabilježilo najtopliji dan u istoriji, a temperatura je prešla 40. podiok Celzijusove skale.

Toliko je toplo da je pista na aerodromu Luton na periferiji Londona zatvorena jer se istopila na vrućini.

"Letovi su privremeno obustavljeni kako bi se omogućila suštinska popravka piste nakon što su visoke površinske temperature izazvale podizanje malog dijela", tvitovao je aerodrom u ponedjeljak.

Toplota uzrokuje širenje i pucanje materijala kada temperature porastu, prema Inženjerskom fakultetu Državnog univerziteta Pensilvanije - beton i asfalt, koji se nalaze na pistama i putevima, nisu izuzetak.

Toplotni talas je sada zahvatio polovinu Kine, pogodivši više od 900 miliona ljudi - ili oko 64 odsto ​​stanovništva.

Sve osim dvije sjeveroistočne provincije Kine izdale su upozorenja na visoke temperature, a 84 grada su prošle nedjelje izdala najviša crvena upozorenja.

U gradu Čungking, koji je takođe pod crvenim upozorenjem, vrućina je dovela do topljenja krova muzeja.

Toplota je rastvorila osnovni katran, uzrokujući da tradicionalne kineske pločice iskoče.

Hamersmit most u Londonu sada je uvijen u sivu foliju dok se zemlja bori sa toplotnim talasom.

Možda se pitate zašto folija i zar ona neće privući još više toplote - to je zapravo dio sistema za hlađenje koji je napravljen da reflektuje sunčevu svjetlost i održava most na umjerenoj temperaturi tako da se njegovi materijali ne šire i ne pucaju.

"Inženjeri rade bez pauze kako bi most star 135 godina držali otvorenim tokom ekstremne vrućine", navodi se u saopštenju nadležnih.

Savjet je angažovao inženjere svjetske klase da pokriju most "sistemom za kontrolu temperature od 420.000 funti (503.000 dolara) kako bi se most održao na bezbjednoj temperaturi i ublažio bilo kakav stres na postoljima".

"Ona efektivno djeluje kao džinovska jedinica za klimatizaciju na svakom od četiri lanca postolja", navodi se u saopštenju savjeta.

Most je zapravo morao da se zatvori u avgustu 2020. kada je toplotni talas izazvao "mikrolomove na postoljima od livenog gvožđa".

Željeznice su takođe gorjele tokom ovog toplotnog talasa. Toliko da su ih ofarbali u bijelo u Londonu.

"Temperatura šine ovdje je preko 48 stepeni Celzijusa, tako da farbamo šine u bijelo da spriječimo da se zagriju", tvitovala je britanska mreža željeznica u ponedjeljak.

Agencija reguliše željezničku infrastrukturu u Velikoj Britaniji.

Farbanjem šina u bijelo, one upijaju manje toplote i manje se šire. Ovo, zauzvrat, smanjuje kašnjenja tokom vrućeg vremena, tvitovala je agencija.

We've found a kink in the rail at Vauxhall, London due to extreme heat. The rail temperature here is over 48 degrees Celsius so we're painting the rails white to prevent them from getting hotter. Only travel if absolutely necessary! ➡️ https://t.co/ZQlmnINkx1#heatwave pic.twitter.com/ov2FWgmRrr