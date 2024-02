Planiran atentat na Takera Karlsona koji je intervjuisao Vladimira Putina? (VIDEO)

MOSKVA - U Moskvi je uhapšen muškarac osumnjičen da ga je ukrajinska obavještajna služba platila da postavi eksplozivnu napravu u vozilo američkog novinara Takera Karlsona, koji je nedavno uradio intervju sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.

Prema informacijama koje su se pojavile, eksplozivna naprava trebalo je da se postavi tokom boravka američkog novinara u ruskoj prijestonici, objavio je glavni dopisnik "Today News Africa" iz Bijele kuće u Vašingtonu.

Na videu koji je osvanuo na društvenim mrežama i proširio se njima u rekordnom roku, muškarac tvrdi da se zove Vasilijev Pjotr Aleksejevič, kao i da iz ruskog grada Podolska. Ovaj 35 godišnjak navodi da ga je regrutovala glavna ukrajinska obavještajna služba i to u novembru 2023.

Dalje kaže da mu je bilo rečeno da pokupi eksplozivnu napravu sa adrese koja mu je dostavljena i da je potom postavi na vozilo u koje je koristio Karlosn, u podzemnom parkingu moskovskog hotela "Four Seasons".

Aleksejevič zatim u video-snimku navodi da je treniran za specijalne komunikacije, kao i za postavljanje eksplozivnih naprava, navodeći da, kada je regrutovan i kada je dobio zadatak, nije uopšte znao ko je meta atentata, prenosi B92.

Ali, sada znam da je to bio Taker Karlson, američki novinar, rekao je Aleksejevič.

Takođe, tvrdi i da mu je za tu operaciju ponuđeno 4.000 dolara.

On je, kako prenose strani mediji, osujećen u tom pokušaju.

Ipak, svi mediji koji su prenijeli njegovu izjavu, naveli su da nisu mogli da potvrde da li su njegove tvrdnje istinite, budući da je od početka rata u Ukrajini sveprisutan i rat dezinformacijama.

