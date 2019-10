Pljačkaš banke usmrtio Srbina i njegovu djevojku u Čikagu

ČIKAGO - Marko Bošković (27) poginuo je u subotu u Čikagu u 27. godini života. Mladić je izgubio život u saobraćajnoj nesreći kada je na njega naletio pljačkaš banke.

Prema pisanju portala Chicago Sun Times i prvim informacijama na njega je naletio pijani vozač Huan Rode-Kruz (25) koji je tom prilikom usmrtio i djevojku Lauru Uribe (26).

Obje žrtve podlegle su povredama odmah nakon prijema u bolnicu.

Osumnjičenom je određena kaucija od 750.000 dolara, a predviđena zatvorska kazna za ovo dijelo je 28 godina zatvora.

Laura Uribe, 26, of La Grange, died in the wreck, as did Marko Boskovic,cq 27, of Revere, Mass. Another passenger in their vehicle suffered serious injuries. A fourth passenger suffered minor injuries, authorities said.https://t.co/iZ9oy7G2bU