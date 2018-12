Pljačkaš tukao vozača dok nije završio u komi (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

NJUJORK - Zastrašujući video-snimak pljačke i brutalnog prebijanja na benziskoj pumpi u Njujorku šokirao je američku, ali i svjetsku javnost.

Žrtva napada završila je u komi, a video-snimak proširio se internetom i američkim medijima rekordnom brzinom.

Na uznemirujućem snimku sigurnosne kamere vidi se nasilnik koji udara žrtvu pesnicom u glavu nekoliko puta dok nesrećni muškarac (38) nije pao pored automobila.

Nakon što ga je opljačkao, napadač je nastavio krvnički da šutira u glavu već nesvjesnu žrtvu.

DISTURBING VIDEO: Man viciously beaten into a coma during robbery in the Bronx



Call NYPD if you can identify the suspect



pic.twitter.com/bBfTixXHoJ