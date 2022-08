Pljačkaši iskopali tunel ispod banke pa se zaglavili, u pomoć zvali policiju

Banda pljačkaša banaka bila je primorana pozvati u pomoć rimsku policiju da ih izvuče iz tunela koji su sami iskopali, ali se urušio za vrijeme pljačke koju su očigledno loše isplanirali, objavili su danas talijanski mediji.

Članovi spasilačke službe izvukli su u četvrtak naveče oko 20 sati jednog povrijeđenog čovjeka iz urušenog tunela te su ga prevezli u bolnicu, a policija je u međuvremenu privela trojicu njegovih saučesnika u pljački. Pretpostavlja se da je poziv za pomoć poslao jedan od pljačkaša.

Članovi bande, dvojica Rimljana i dvojica Napolitanaca, iskoristili su dugi vikend usred Ferragosta, kada je većina italijanskih kompanija zatvorena da provale u banku i u obližnje kompanije, prenosi Index.

Ali plan im se izjalovio jer su loše iskopali tunel do banke koji se urušio pa su u pomoć bili primorani pozvati - policiju. "Upomoć, molim vas, dođite i oslobodite me", poziv je koji je spasilačkoj službi uputio muškarac nakon što se urušio tunel koji je iskopao zajedno sa svojim kolegama.

Članovi spasilačke službe, među kojima su i stručnjaci obučeni za pomoć ugroženima nakon zemljotresa, morali su iskopati drugi, paralelni tunel da bi pomogli.

Mediji pišu da je za vrijeme procesa spašavanja zarobljeni čovjek dobijao tečnosti i kiseonik koji su ga održavali na životu.

#Roma, dopo 8 ore di lavoro i #vigilidelfuoco sono riusciti ad estrarre ancora in vita l’uomo rimasto sepolto per il crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI. Accertamenti sulle cause [#11agosto 19:30] pic.twitter.com/vfSHSs64IO