Pobjednici žele proširenje EU

​BRISEL - Četiri političke grupacije koje su osvojile najviše od 751 mjesta u Evropskom parlamentu raspoložene su za nastavak proširenja EU, pokazuju rezultati završenih izbora za ovaj dom, koji su trajali nekoliko dana.

Naime, prema prvim preliminarnim podacima, evropski narodnjaci su osvojili 180 mjesta, dok su evropski socijalisti dobili 146 fotelja. Iako su obje grupacije razočarane što nemaju natpolovičnu većinu bez trećeg partnera, sve proevropske snage odahnule su što su evropski nacionalisti i populisti, iako su osvojili četvrtinu mandata, ostvarili slabiji rezultat od očekivanog.

I Nijemac Manfred Veber, kandidat ispred narodnjaka za predsjednika Evropske komisije, i Holanđanin Frans Timermans, kandidat socijaldemokrata, tokom kampanje su davali pozitivne komentare u vezi s nastavkom proširenja Unije.

Veber je rekao da EU ne smije prepustiti zapadni Balkan samom sebi, jer bi to značilo destabilizaciju Evrope. On je naglasio da će se zalagati za evropsku perspektivu zapadnog Balkana, iako je natuknuo da se ne treba nadati brzom primanju u članstvo. I Timermans je dao ohrabrujuće poruke u vezi s našim regionom. Osim bezbjednosnog argumenta u korist proširenja, on je rekao da je važno da se evropskim integracijama stavi tačka na pitanja neriješenih granica u regionu, koje su uvijek bile povod za sukobe i konflikte.

"Ja ću uvijek strasno zagovarati proces integracije zapadnog Balkana u EU", rekao je Timermans.

Kao što smo rekli, ovoj grupaciji će trebati savez ili sa liberalima, koji su osvojili 109 mjesta, ili sa predstavnicima Zelenih, koji su osvojili 69 mjesta, kako bi imali dovoljan broj ruku u Evropskom parlamentu za izglasavanje novog predsjednika Komisije. Među liberalima jedan od najvažnijih lidera je Emanuel Makron, francuski predsjednik. On je takođe rekao da naš region ima evropsku perspektivu, ali je istovremeno upozorio da bi sama EU prethodno trebalo da se reformiše.

Ukoliko se, pak, konzervativci i socijalisti odluče da kao trećeg partnera uzmu Zelene, i u njihovim izbornim proglasima se na proširenje EU na naš region gleda s odobravanjem.

"Iskrena evropska perspektiva za cijeli region je neizostavna. Ona je motor za održavanje mira i potreba za promjenu i modernizaciju ovog fragilnog regiona", stoji u programu Zelenih.

Inače, s obzirom na to da se u Komisiji Žan-Kloda Junkera nalazi pet komesara iz redova liberala, može se očekivati da je izvjesnije da i u novoj komisiji bude zastupljen taj blok nauštrb Zelenih.

Evropski konzervativci, evroskeptična politička grupacija, po svoj prilici osvojiće 59 mjesta, Nacionalni front Marine Le Pen 58 mjesta, dok će ostatak otići manjim nacionalističkim i evroskeptičnim strankama.

Analitičari ukazuju da je odziv građana sa 50 odsto od ukupno 400 miliona upisanih glasača najveći u zadnjih 20 godina, a iznenađenje izbora je veliki uspjeh Zelenih, za koje su uglavnom glasali mlađi glasači.

Veber je na pres-konferenciji nakon obznanjivanja preliminarnih rezultata rekao da nema govora o saradnji s ekstremističkim strankama, ali nije direktno odgovorio na pitanje o sudbini saveza sa partijom mađarskog premijera Viktora Orbana, koja se formalno nalazi u narodnjačkom bloku. Timermans je takođe odbacio mogućnost saradnje s evroskepticima i istakao da se nada da će nova komisija postaviti progresivnu agendu.

Sada se očekuje početak razgovora o formiranju nove komisije, a s obzirom na to da dvije najjače stranke nemaju natpolovičnu većinu, dio analitičara prognozira duže pregovore nego prilikom izbora sadašnje komisije.

Kada se radi o glasanju u BiH, od oko 10.000 glasača njih oko 80 odsto glasalo je za predstavnike HDZ BiH, njih oko 1.000 za suvereniste, dok je manji dio glasova dobio Milorad Pupovac, kandidat SDSS-a. U Banjaluci je glasalo oko 300 građana EU s pravom glasa. Većinu je osvojio HDZ, dok je, kako nam je rečeno, Pupovac osvojio oko 70 glasova. U Hrvatskoj su HDZ i SDP osvojili po četiri fotelje, a po jedan mandat četiri političke grupe, među kojima nije Pupovčev SDSS.

Preliminarni rezultati: Broj mjesta Procenat Narodnjaci (EPP) 180 24% Socijaldemokrate 146 19,4% Liberali 109 14,5% Zeleni 69 9,2% Konzervativci 59 7,9% Nacionalni front 58 7,7% Slobodarski blok 54 7,2% Konfederalci i ljevičari 39 5,2% Ostali 37 5%

EU ostaje susjed Rusije

Slijepa podrška kursu koji je nametnut EU s druge strane okeana, antiruski ispadi i provokacije treba da odu u prošlost, izjavio je predsjednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin, komentarišući rezultate izbora u Evropskom parlamentu.

"Evropski birači glasaju, prije svega, za procvat i suverenitet Evrope. Oni žele da se više uzimaju u obzir interesi država i očuvanje osnova suvereniteta. Takvu Evropu želi da vidi i Rusija", naglasio je on. Smatra da će poslanici novog parlamenta Evropske unije biti spremni za dijalog sa Rusijom.

"EU, bez obzira na postojeće nesuglasice, ostaje naš susjed i najveći trgovinsko-ekonomski partner", rekao je predsjednik ruske Državne dume.

Štrahe ulazi u parlament

Doskorašnji austrijski vicekancelar i lider Slobodarske partije Austrije (FPO) Hajnc Kristijan Štrahe dobio je dovoljan broj glasova da može da uđe u klupe evropske skupštine.

Štrahe, koji je podnio ostavku na sve političke funkcije zbog video-snimaka u kojima se vidi da je prije dvije godine jednoj Ruskinji nudio državne poslove u zamjenu za finansijsku podršku njegovoj stranci, dobio je više od 33.500 glasova prednosti. Za direktan mandat u Evropskom parlamentu neophodno je sakupiti 33.000 glasova prednosti.