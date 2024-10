Počasni konzul Srbije u Izraelu: Ovde je oko 2.500 Srba

TEL AVIV - Počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić, izjavio je danas da je noć u toj zemlji bila mirnija, da su pola sata nakon ponoći ukinute mjere ograničenja koje je uvela lokalna komanda za pozadinske snage u centralnom i južnom dijelu zemlje.

On je za "K1" televiziju rekao da su ograničenja ostala na snazi samo u sjevernom Izraelu, počev od predgrađa Haife, poznatih kao Kajot, pa sve do zapadne Galileje, gdje je i dalje na snazi zabrana okupljanja na otvorenom za više od 30 osoba, dok je u zatvorenim prostorima dozvoljeno do 300 osoba.

"Međunarodni aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu ponovo je otvoren, ali samo 15 avio-kompanija nastavlja s letovima, dok ostale i dalje imaju suspenziju. Važna informacija za nas je da dvije izraelske avio-kompanije i dalje održavaju direktne letove za Beograd", rekao je Nikolić.

Prema njegovim riječima između 19.30 i 20.30 po lokalnom vremenu, aktiviralo se 2.099 sirena uslijed lansiranja 181 balističkog projektila tipa zemlja-zemlja iz Irana, koji su ušli u izraelski vazdušni prostor, ali nisu svi bili presretnuti jer ne postoji potpuno hermetičko zatvaranje neba.

"Dve osobe su povređene u Tel Avivu, dok je u obližnjem predgrađu Podešara, u području Dan, oštećeno oko 100 zgrada. Balistički napadi zahvatili su ključne urbane centre, od severne granice s Libanom pa sve do severnog dela pustinje Negev, južno od izraelske regije. Oko devet miliona stanovnika naizmenično je boravilo u skloništima", rekao je on.

Govoreći o napadu u utorak uveče, rekao je da su detonacije bile mnogo prodornije, a da je najstrašniji bio tupi zvuk projektila, nešto što se do sada nije doživelo.

"Strah i briga su sada prisutniji, a očekuje se i reakcija ovdašnjih vlasti. U ovo predvečerje praznika, sve je daleko od spokoja i porodičnog raspoloženja. Samo pola sata nakon što je odobreno napuštanje zaštitnih soba i skloništa od strane komande pozadine, započele su prve aktivnosti ka normalizaciji života. U centralnom i južnom delu zemlje, pa sve do predgrađa Haife, severne mediteranske luke, život se, uprkos svemu, odvija. Olakšavajuća okolnost je što neće biti nastave narednih dana zbog praznika, ali iako su sportske utakmice i kulturne manifestacije otkazane, život se koliko-toliko nastavlja. Postoje naznake da će i dalje biti pokušaja normalizacije", rekao je Nikolić.

Nikolić je objasnio da su skloništa i sigurne sobe u stvari stanovi ili privatne kuće gdje je jedna soba predviđena za ovu svrhu, s tačno definisanim specifikacijama za vrata i prozore.

Debljina zidova je značajno veća u odnosu na obične prostorije, pojašnjava Nikolić i dodaje da kada se oglase sirene, porodice ili zaposleni odmah se upućuju u te prostorije.

"Što se tiče sirena, postojalo je samo oko 18 minuta opšteg upozorenja da su lansirane balističke rakete tipa zemlja-zemlja. Sirene se obično oglase minut i po pre detonacije. Sinoć su detonacije bile posebno neprijatne, snažnije nego ikada ranije", rekao je Nikolić.

Na pitanje o eventualnim napadima Nikolić kaže da je Izrael postavio dva ključna cilja - jedan se odnosi na sjeverno ratište, u oblasti oko i preko linije razgraničenja s Libanom, a drugi na tragične događaje u pojasu Gaze.

"Kada govorimo o severu, cilj je stvaranje uslova za povratak 70.000 interno raseljenih Izraelaca u njihove domove, na prostoru od pet do deset kilometara od linije razgraničenja s Libanom. Bitno je naglasiti da su u ovu situaciju uključeni svi segmenti izraelskog društva: Jevreji, muslimanski Arapi, hrišćani, Beduini, Čerkezi, Druzi, kao i stanovnici gradskih i ruralnih područja", rekao je Nikolić.

Dodaje da je na jugu, glavni cilj oslobađanje 101 taoca, među kojima je i srpski državljanin Alon Oen.

"Ključno pitanje koje se postavlja u vezi s narednim danima je da li će ovi događaji doprineti postizanju ovih ciljeva ili će situacija ući u začarani krug. I dalje postoji velika neizvesnost, s mnogo više pitanja nego odgovora, dok svi segmenti civilnog života trpe pod teretom ove krize - privreda, trgovina, a i budžetski deficit, planiran na 1,2 odsto, već je prešao pet procenata. Kreditni rejting zemlje je ugrožen", rekao je konzul Srbije.

Kada se radi o državljanima Srbije ponavlja da se u Izraelu nalazi oko 2.500 građana Srbije, od kojih većina ovdje ima dugogodišnje prebivalište i osnovne životne aktivnosti, a kada je riječ o nerezidentima, većinom su to doktoranti i postdoktoranti na prestižnim izraelskim univerzitetima, kao i stručnjaci iz oblasti sporta.

"Sinoć smo bili u kontaktu, a juče sam zabeležio 24 evidentirana poziva. U ovakvim okolnostima, naši državljani pokazali su izuzetno disciplinovano i smireno ponašanje, bez znakova panike," istaknuto je u razgovoru.

On je građanima Srbije u Izraelu poručio da prate uputstava i naredbi ovdašnje komande pozadine.

"Svaka zemlja se obraća svojim građanima na svoj način, a trenutno je najvažnije pratiti situaciju, ostati u kontaktu i slediti uputstva komande", rekao je on, prenosi "b92".

