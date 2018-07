Počeli direktni pregovori Putina i Trampa

HELSINKI - Predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp započeli su pregovore o Predsjedničkoj palati u Helsinkiju.

Putin je na početku pozdravio američkog kolegu i rekao da se nastavljaju „stalni kontakti“, koji su započeti na međunarodnim platformama.

Putin je na početku sastanka sa Trampom rekao da je došlo vrijeme da se detaljno razgovara o bilateralnim odnosima i „različitim bolnim tačkama u svijetu, kojih ima prilično mnogo“.

Tramp je, sa svoje strane, čestitao Putinu na dobroj organizaciji Svjetskog prvenstva u fudbalu.

On je dodao da je cijeli svijet zainteresovan za dobre odnose Rusije i SAD.

Američki predsjednik istakao je da namjerava da sa Putinom razgovara o nuklearnim potencijalima SAD i Rusije.

Zvanični program samita u glavnom gradu Finske nije objavljen, a pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov rekao je da će jedna od centralnih tema biti Sirija, prenio je "Sputnjik".

