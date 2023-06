Počeli najveći vazdušni manevri NATO u istoriji (FOTO)

Zvanično najveće vazdušne vojne vježbe u istoriji NATO-a počele su danas u Berlinu i trajaće naredne dvije sedmice, pri čemu će na njima učestvovati 25 zemalja članica sa ukupno 10.000 vojnika i 250 vazduhoplova.

Među avionima, između ostalih, biće angažovani i lovci-bombarderi F-35 proizvedeni u SAD i Holandiji u Lokid Martin Corp. AVACS izviđački avioni, eskadrile za dopunjavanje goriva u vazduhu, pa čak i transportni avioni Ratnog vazduhoplovstva Japana.

Vježba se izvodi na četiri lokacije u Njemačkoj, kao i na po jednoj u Holandiji i Češkoj da bi se testirala sposobnost vazdušnih snaga NATO da odgovore na krizu u Evropi usred pojačanih tenzija sa Rusijom.

Germany kicks off largest multinational air force deployment in #NATO history 10,000 personnel and more than 250 aircraft from Allied and Partner nations will participate in collective defence training exercise #AirDefender23#AD23 Find out more: https://t.co/hNH1skvVdj pic.twitter.com/7kRnyNGmU4