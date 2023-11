Počelo primirje, Izrael poslao poruku stanovnicima Gaze (VIDEO)

Jutros u 6.00 časova stupilo je na snagu četvorodnevno primirje između Izraela i Hamasa.

U satima koji su prethodili privremenom prekidu vatre aktivirale su se sirene u izraelskim gradovima koji se graniče sa Gazom.

U 16 časova biće oslobođeno 13 talaca u Gazi, a zatim i nedefinisani broj palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora, kažu katarski posrednici, navodi Times of Israel, prenosi RTS.

Otac Liora Perija, Haim, jedan je od Hamasovih talaca koji su zaglavili u Gazi i neće biti pušten danas. Prema dogovoru Izraela i Hamasa, u naredna četiri dana prekida vatre trebalo bi biti pušteno 50 žena i djece.

Peri je za BBC danas rekao da "još uvijek postoji osjećaj nade koji sad prevladava", prenosi Index.hr.

"Nije važno hoće li moj otac izaći danas, dan poslije ili u dogovoru poslije - cijeli ovaj proces pregovora i oslobađanja talaca daje nam veliku nadu za budućnost. To nam pokazuje da postoji nada da će uskoro biti pušten", rekao je.

Peri kaže da je zadovoljan svakim dogovorom koji izraelska vlada može postići i uvjeren je da neće sada stati. "Pozivamo ih da nastave svoj posao".

Nekoliko trenutaka prije službenog početka privremenog prekida vatre, izraelska vojska objavila je video na društvenim mrežama upozoravajući stanovnike Gazi da "rat još nije gotov".

"Humanitarna pauza je privremena", rekao je Avichay Adraee, portparolIzraelskih obrambenih snaga, koji je govorio na arapskom.

"Sjeverni pojas Gaze je opasna ratna zona i zabranjeno je kretanje prema sjeveru. Radi vaše sigurnosti, morate ostati u humanitarnoj zoni na jugu", poručio je stanovnicima Gaze.

Watch this important message from the IDF Spokesperson for Arab media, @AvichayAdraee, to the civilians of Gaza: ”The war is not over yet. The humanitarian pause is temporary. The northern Gaza Strip is a dangerous war zone and it is forbidden to move north. For your safety,… https://t.co/OmtxDYHIK3 pic.twitter.com/4gaJDxgy5I