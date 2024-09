Počelo spašavanje gorućeg tankera punog nafte (FOTO)

​Započela je operacija spašavanja tankera registrovanog u Grčkoj koji gori i pluta u Crvenom moru nakon napada Huta prošlog mjeseca, stoji u objavi misije EUNAVFOR ASPIDES-a na Twitteru.

"Tegljači su se uspješno spojili na plovilo i u toku je tegljenje Souniona na sigurno mjesto", izvijestila je misija Evropske unije.

Tegljenje tankera MV Sounion dugog 274.2 metra na sigurno prvi je korak u rizičnoj operaciji spašavanja broda koji se zapalio nakon što je više puta napadnut 21. avgusta.

Podsjetimo, ASPIDES je nedavno u saopštnju objavio da "nekoliko požara" i dalje gori na plovilu registrovanom u Grčkoj, koje prevozi oko milion barela sirove nafte, dodavši da nema vidljivih znakova izlivanja.

Dođe li do izlivanja nafte, moguće je da dođe do ekološke katastrofe u području u koje je pristup naročito opasan zbog napada Huta.

"MV SOUNION zbog velike količine sirove nafte koju prevozi predstavlja značajnu ekološku prijetnju", objavio je ASPIDES ranije na Twitteru, prenosi "Index".

Update on the MV SOUNION salvage status The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases. The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress. By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq