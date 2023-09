Počeo rat u Nagorno-Karabahu, Azerbejdžan gađa jermenske položaje (VIDEO)

STEPANAKERT - Azerbejdžan je pokrenuo operaciju lokalnog karaktera u Nagorno-Karabahu radi uspostavljanja ustavnog poretka, saopštilo je Ministarstvo odbrane te republike.

Kako se navodi, ove mjere su preduzete zbog sistematskog granatiranja Oružanih snaga Jermenije, kao i zbog nastavka miniranja teritorije.

Kako su saopštili u Bakuu, vojska izvodi napade visokopreciznim oružjem na liniju fronta i po dubini, na položaje jedinica jermenskih oružanih snaga i vojne objekte. Napominje se da "civilno stanovništvo i civilna infrastruktura nisu mete".

Sirene za vazdušnu opasnost se čuju u prijestonici nepriznate Republike Nagorno-Karabah, Stepanakertu.

Azerbejdžanski mediji javljaju da Baku zatvara vazdušni prostor zemlje za Jermeniju.

BREAKING: Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh. Artillery and suicide drones are in action by both sides. It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj