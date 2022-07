Počinju pregovori EU sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom

​BRISEL - Sjeverna Makedonija i Albanija danas započinju pristupne pregovore sa EU, saopštila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lejen.

Ona je na Twitter napisala da je "ovaj istorijski trenutak uspjeh Skoplja i Tirane i da je rezultat napornog rada dvije zemlje".

Prema njenim riječima, Komisija je sve vrijeme podržavala Sjevernu Makedoniju i Albaniju i nastaviće to da radi.

Članice EU saglasile su se juče da otvore pregovore o pridruživanju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom nakon što je Skoplje riješilo dugi spor sa Bugarskom, članicom Unije.

