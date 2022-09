Počinju pripreme za sahranu kralja Čarlsa III: Poznato ime operacije

​Kraljica Elizabeta Druga je sahranjena, a niz pažljivo pripremljenih koraka, koji su planirani još od šezdesetih godina, nazvan operacija "Londonski most", uspješno je izveden.

Bivši oficir za bezbjednost, Sajmon Morgan, otkriva da od 21. septembra počinju pripreme planova za sahranu kralja Čarlsa Trećeg pod nazivom operacija "Most Menaj".

Mada je Čarls tek postao kralj, planovi za slučaj njegove eventualne smrti počeli su odmah poslije sahrane kraljice Elizabete.

Rad na operaciji "Most Menaj" (Menai Bridge) koja će sadržati planove za dane i nedjelje nakon toga, počinju već 21. septembra, prema riječima bivšeg oficira, Sajmona Morgana.

"On ima 73 godine, toga svi moramo da budemo svjesni, a bezbjednosne službe moraju ponovo da počnu da planiraju naredne korake", naglašava Morgan u intervjuu za TV stanicu Najnnjus.

Operacija "Most Menaj" podrazumijeva istu vrstu planova protokola kao i operacija "Londonski most" u slučaju kraljice Elizabete Druge i uključuje način objave smrti, period službene žalosti i detalje državne sahrane. Operacija "Londonski most" je nastala još šezdesetih godina, samo nekoliko godina nakon krunisanja, a revidirana je mnogo puta u godinama prije smrti kraljice Elizabete Druge.

Pretpostavlja se da će i operacija "Most Menaj", koja je ime dobila po prvom čeličnom visećem mostu na svijetu podignutom u Velsu, imati mnogo sličnosti sa prethodnom operacijom i biće detaljno razrađen i prije krunisanja kralja Čarlsa Trećeg.

Kada kralj Čarls bude umro, princ Vilijam će odmah preuzeti tron kao sljedeći monarh Velike Britanije.

Uvijek postoji šansa da kralj Čarls poželi da abdicira prije ovoga, iako će vjerovatno služiti svoj mandat do svoje smrti, baš kao što je to činila njegova majka.

To će značiti da će u Velikoj Britaniji biti uveden period nacionalne žalosti, zajedno sa ostalim promjenama u izgledu novčanica, poštanskih maraka, zastava i ostalih kraljevskih obilježja, baš kao što se i sada dešava.

Vilijamov sin, princ Džordž, biće sljedeći u redu za prijesto i vjerovatno će preuzeti titulu princa od Velsa, baš kao što je to učinio njegov otac.

Kraljevska nasljedna linija će ostati relativno ista, samo će se svaki član porodice pomjeriti za jedno mjesto unaprijed, prenosi RTS.