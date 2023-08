Podignuta četvrta optužnica protiv Trampa zbog izbornih prevara

ATLANTA - Donald Tramp, bivši američki predsjednik, i njegovih 18 saučesnika optuženi su u ponedeljak u američkoj saveznoj državi Džordžiji za namjeru da ponište rezultate izbora za američkog predsjednika u toj državi.

Da bi doveli do podizanja optužnice, tužioci su koristili metode koje se obično koriste za isljeđivanje mafijaša, s obzirom na to da optužnica obuhvata formulacije poput "udruženog zločinačkog poduhvata", sprovedene s ciljem kako bi dovele do ostanka Trampa na vlasti.

Optužnica od skoro stotinu stranica opisuje desetine radnji Trampa ili njegovih saveznika kako bi poništili njegov poraz, uključujući i zahtjev državnom sekretaru Džordžije, inače članu Trampove Republikanske partije, da pronađe dovoljno glasova za njega da pobijedi na izborima. Takođe, optužbe uključuju i pokušaj da ubijede zakonodavce Džoržije da ignorišu volju birača i imenuju novu listu birača na elektronskom koledžu koji su naklonjeni Trampu.

Optužnica takođe opisuje zavjeru u kojoj jedan od njegovih advokata treba da pristupi glasačkim mašinama u ruralnom okrugu Džordžije i ukrade podatke iz kompanije koja je sprovodila glasanje.

"U optužnici se navodi da su optuženi, umjesto da se pridržavaju zakonskog procesa u Džordžiji za provjere izbornih rezultata, učestvovali u kriminalnom reketiranju kako bi poništili rezultate predsjedničkih izbora u Džordžiji", rekla je okružni tužilac okruga Fulton Fani Vilis, čija je kancelarija pokrenula slučaj.

Među ostalim optuženima su bivši šef Kabineta Bijele kuće Mark Medouz, Trampov advokat i bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, kao i zvaničnik Ministarstva pravde Trampove administracije Džefri Klark, koji je sprovodio napore Trampa da poništi izborni poraz u Džordžiji. Optuženi su i drugi advokati koji su podržavali pravno sumnjive radnje usmjerene na poništavanje rezultata, uključujući Džona Istmana, Sidni Pauel i Keneta Čezebroa.

Vilisova je rekla da će optuženima biti dozvoljeno da se dobrovoljno predaju do 25. avgusta u podne. Takođe je rekla da planira da traži datum suđenja u roku od šest mjeseci i da namjerava da optuženima sudi kolektivno.

Optužnica predstavlja četvrtu optužnicu u četiri mjeseca, svaka u drugom gradu, što predstavlja poseban izazov za Trampa i njegov pravni tim, posebno zato jer se Tramp nalazi usred izborne kampanje za američkog predsjednika.

Ona je objavljena samo dvije nedjelje nakon što ga je specijalni tužilac Ministarstva pravde optužio za veliku zavjeru da poništi izbore, naglašavajući kako su tužioci sproveli opsežne istrage koje su uslijedile nakon nemira 6. januara 2021. u američkom Kapitolu, kada je grupa Trampovih pristalica htjela da natjera američki parlament da ga prizna za predsjednika.

U tekstu optužnice, jezikom koji opisuje podzemlje mafijaških bosova i vođa bandi, bivši predsjednik, njegov bivši šef Kabineta, Trampovi advokati i bivši gradonačelnik Njujorka optužuju se da su članovi kriminalne organizacije i sindikata koji je djelovao u Džordžiji i drugim državama. (AP)