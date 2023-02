Podignuti borbeni avioni u Rusiji

​Nebo iznad aerodroma u Sankt Peterburgu je zatvoreno.

Gradski zvaničnici su saopštili da je do zatvaranja došlo zbog neidentifikovanog letećeg objekta.

"Neidentifikovani objekt leti u blizini aerodroma Pulkovo. Nebo je zatvoreno, polijetanja i slijetanja aviona su stopirana", rekli su nadležni.

Prema izvoru RIA Novosti koji se poziva na telegram Federalne agencije za vazdušni saobraćaj, ograničenja su na snazi do 13:20 po moskovskom vremenu (11:20 po našem vremenu).

U Sankt Peterburgu su borbeni avioni podignuti u nebo iznad grada zbog nepoznatog objekta u vazduh, javljaju lokalni mediji.

Takođe svi avioni koji su poletjeli sa aerodroma Kalinjingrad ili su se nalazili iznad Baltičkog mora u letu prema kopnenom dijelu Rusije su vraćeni u eksklavu.

Pulkovo airport in St Petersburg stopped accepting aircraft temporarily - local government Telegram.@flightradar24 shows no aircraft approaching city now Earlier, fighter jets raised there due to unknown object in the air, "Carpet" plan activated (for when such objects appear) pic.twitter.com/3UyovLYesu