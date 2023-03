Podoljak: Ovo je početak kraja Rusije

KIJEV - Savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihailo Podoljak kaže da se "svijet promijenio" nakon što je međunarodni krivični sud (ICC) izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog "nezakonite deportacije" ukrajinske djece.

Podoljak je napisao na Twitteru da je odluka ICC-a "početak kraja Rusije u njenom trenutnom obliku na svjetskoj sceni".

Potom je dodao: "Svijet se promijenio. ICC je izdao nalog za hapšenje 'stratega' Putina. To je jasan signal ruskim elitama šta će im se dogoditi i zašto više neće biti 'kao prije'. To je početak kraja Federacije Rusije u njenom trenutnom obliku na svjetskoj sceni. To je jasna pravna procedura. Samo čekaj,"

Podsjećamo, Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je naloge za hapšenje predsjednika Rusije, Vladimira Putina i njegove sekretarice za prava djece Marije Aleksejevne Lvove-Belove, zbog "nezakonite deportacije" ukrajinske djece.

The world changed. The ICC issued an arrest warrant for "strategist" Putin. It's a clear signal to RU elites of what will happen to them & why it won’t be "as before". It's the beginning of RF’s end in its current form on the world stage. It's a clear legal procedure. Just wait.